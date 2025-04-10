أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قال إن الصفقة مع حركة حماس مسألة أيام فقط، وأبلغ أهالي المحتجزين بأنه سيتم التوصل لاتفاق خلال أيام.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقتال لبضعة أسابيع فقط وبعدها التوجه لصفقة شاملة، وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فحوى اللقاءات التي جرت بين مسئولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب بمسئولين من حركة حماس في مجمع مغلق محاط بسور في قطر ثلاث مرات في مارس الماضي.

واتهم مسئولون أمريكيون كبار إسرائيل بإفشال تلك المفاوضات في اللحظة الأخيرة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل لم توافق على شروط حماس، وبعد عدة أيام جددت الحرب على غزة ردا على ذلك.

وكانت تلك اللقاءات بمثابة تحول جذري في السياسة الأمريكية المتبعة منذ فترة طويلة، والتي كانت تحظر أي اتصال مع الجماعة.



لكن ترامب جعل من إطلاق سراح الأسر أحد أهدافه الرئيسية، وكان على استعداد لبذل كل ما في وسعه لتحقيق هذا الهدف.

ولكن في نهاية المطاف، وفي ظل المعارضة الشديدة من جانب إسرائيل، وتردد حماس، والتغييرات في المواقف داخل إدارة ترامب، لم يتم توقيع الاتفاق.