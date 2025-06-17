السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: إسرائيل بحاجة لمساعدتنا لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم، إن إسرائيل بحاجة إلى مساعدة واشنطن لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية.
وأضاف جراهام، لقناة فوكس نيوز الأمريكية: أتمنى أن يقدّم الرئيس (دونالد ترامب) لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه لإتمام المهمة والقضاء على آخر موقع نووي تحت الأرض.
وتابع: تحدثت إلى الرئيس الليلة الماضية، وأود أن أقول إنه هادئ لأقصى درجة وحازم ومتزن.
ومضى يقول: أؤمن أن شمس الطموحات النووية الإيرانية على وشك أن تغرب، بحسب تعبيره.
وأضاف السيناريو الأمريكي: إذا تمكّنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا، وفق قوله.