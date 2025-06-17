 السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: إسرائيل بحاجة لمساعدتنا لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: إسرائيل بحاجة لمساعدتنا لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 11:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 11:01 م

قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم، إن إسرائيل بحاجة إلى مساعدة واشنطن لتدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأضاف جراهام، لقناة فوكس نيوز الأمريكية: أتمنى أن يقدّم الرئيس (دونالد ترامب) لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه لإتمام المهمة والقضاء على آخر موقع نووي تحت الأرض.

وتابع: تحدثت إلى الرئيس الليلة الماضية، وأود أن أقول إنه هادئ لأقصى درجة وحازم ومتزن.

ومضى يقول: أؤمن أن شمس الطموحات النووية الإيرانية على وشك أن تغرب، بحسب تعبيره.

وأضاف السيناريو الأمريكي: إذا تمكّنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا، وفق قوله.

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