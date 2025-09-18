- إرسال اثنين منهم إلى السجن العسكري وإخضاع ثلاثة لعلاج نفسي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إن 5 جنود من لواء "جولاني" رفضوا العودة للمشاركة في الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة منذ نحو عامين.

وأوضحت أن اثنين من الجنود الخمسة أُرسلا إلى سجن عسكري، فيما جرى إخضاع الثلاثة الآخرين لعلاج نفسي.

ونقلت القناة عن الجنود، دون أن تذكر أسماءهم، قولهم: "نشعر وكأننا دمى معلقة بخيط، الشعور هو أننا لا شيء، ولا شيء بالنسبة للدولة. نقاتل منذ عامين في لبنان وسوريا وغزة، قُتل أصدقاؤنا، وشهدنا أحداثًا عصيبة، أرواحنا ممزقة".

وأشارت الإذاعة إلى أن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عقبت بالقول: رفض عدد من الجنود المشاركة في مهمة عملياتية، وبعد حوار قيادي ومرافقة من مسئولي الصحة النفسية، تقرر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم".

وأضافت نقلا عن الجيش: "يجري النظر إلى حالات رفض الأوامر بجدية بالغة، وسنواصل الحفاظ على قيم الانضباط والمسئولية المطلوبة من جميع الجنود".

وسُجلت خلال الأشهر الماضية عدة حالات رفض من جنود إسرائيليين للمشاركة مجددًا في الحرب، إلا أن هذه الحالات ما زالت محدودة جدًا مقارنة مع مشاركة عشرات آلاف جنود الاحتياط في القتال.

ومنذ أسابيع، يكثف الجيش الإسرائيلي تفجير الأبراج السكنية والعمارات في مدينة غزة، ضمن سياسة تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبًا.

والأربعاء، تم رصد ظهور آليات إسرائيلية جديدة شمال غرب مدينة غزة بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية واسعة بالمدينة، ضمن عملية "عربات جدعون 2".