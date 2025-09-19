 يعقوب السعدي: سيد عبد الحفيظ مستقبل الأهلي في الإدارة - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 2:45 م القاهرة
يعقوب السعدي: سيد عبد الحفيظ مستقبل الأهلي في الإدارة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 2:34 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 2:34 م

أشاد الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، بسيد عبد الحفيظ، مؤكداً أنه يجسد روح الأهلي، ويمثل مستقبل القلعة الحمراء على مستوى الإدارة، واصفاً إياه بـ«النسر الذي يحلق في السماء».

وقال السعدي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «لا شك أن روح الأهلي حاضرة في الجميع، لكن الذين يتمسكون بأبهى ما في الأهلي، ويدافعون عنه ويخوضون المعارك من أجله دون انتظار مقابل، ليسوا كثيرين.. وهذا ما يميز سيد عبد الحفيظ، الذي لا تكاد تجد في حياته قضية أهم من الأهلي».

وأضاف: «سُئل عبد الحفيظ يوماً إن كان ينوي الترشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي، فأجاب بأنه لن يفعل ذلك إلا بعد أن يستشير كبير الأهلي. ومؤخراً حين طُرح سؤال ملغوم في الاستوديو: لماذا اختاروا وليد صلاح الدين مديراً للكرة بدلاً منك؟ لم يغضب ولم يناور، بل تمنى للأهلي ولوليد كل التوفيق بمحبة وود صادق».

وأشار السعدي إلى موقف إنساني جمع عبد الحفيظ بمحمود الخطيب رئيس النادي، حين أجرى الأخير عملية جراحية خطيرة خارج مصر، فكان أول اتصال تلقاه بعد العملية من سيد عبد الحفيظ.

وختم السعدي مؤكداً: «سيد عبد الحفيظ بصفاته وكبريائه ووفائه ونقاء يده وقلبه، هو تجسيد للأهلي.. نسر لا يقبل إلا أن يحلق عالياً فوق المواقف والمشاعر والمتربصين. إنه يمثل كل الأهلاوية الحقيقيين، ويرونه في المكانة التي تليق به وبإخلاصه للنادي. شخصياً أعتبره مستقبل الإدارة في الأهلي، فقد أثبت نجاحه في كل خطوة، وبقي معدنه الأصيل وإخلاصه الذي لا يقبل التشكيك، وهو ما تحتاجه القلعة الحمراء».


