أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون روبيو بحماية الأمريكيين على متن أسطول الصمود

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، مطالبين فيها بتوفير الحماية الفورية لأسطول الصمود العالمي، وهو أسطول مدني يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، والذي تعرض مؤخرا لهجمات بطائرات مسيرة و"أعمال عدائية أخرى" أثناء إبحاره في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا للرسالة، يضم الأسطول على متنه مواطنين أمريكيين من ولايات مختلفة، بما في ذلك ماريلاند وماساتشوستس وأوريغون، ومن بينهم 8 جنود احتياط أمريكيين، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن هؤلاء المواطنين يستحقون الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

وجاء في الرسالة الموقعة من قبل السيناتور إدوارد ج. ماركي، والسيناتور جيفري أ. ميركلي، والسيناتور كريس فان هولين، والسيناتور إليزابيث وارن: "أسطول الصمود العالمي هو مجموعة سفن مدنية سلمية تنقل مساعدات إنسانية إلى غزة. يتعرضون للهجوم. على متنها أمريكيون. ترسل إيطاليا وإسبانيا سفنًا حربية لحمايتهم. على الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على سلامتهم".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن لوزير الخارجية دور حاسم في ضمان حماية السياسة الخارجية الأمريكية لمواطنيها وتعزيز القانون الإنساني الدولي والإغاثة الإنسانية.

وطالبوا بأن "تطالبوا حكومة نتنياهو بالامتناع عن استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد السفن المدنية المسالمة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بحيث لا تستمر الظروف اليائسة التي تدفع بهذه الأساطيل".

واختتمت الرسالة بالقول: "سنكون ممتنين للغاية لمساعدتكم في هذه القضية. يرجى إبلاغنا بالخطوات التي اتخذتموها أو ستتخذونها لحماية الأعضاء المدنيين المسالمين في أسطول الصمود العالمي."

يذكر أن دولًا مثل إيطاليا وإسبانيا قد أرسلت سفنًا حربية لحماية مواطنيها على متن الأسطول، مما يزيد من الضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات مماثلة لحماية مواطنيها.