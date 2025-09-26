الدنمارك لا تعتزم التشاور مع الناتو رغم رصد طائرات مسيرة فوق مطاراتها

أعلنت الدنمارك عدم اعتزامها في الوقت الراهن طلب إجراء مشاورات مع حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" بموجب المادة الرابعة من معاهدة الحلف، بعد تكرار رصد طائرات مسيرة تحلق فوق عدد من مطاراتها.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الجمعة، إنه ليست لدى الحكومة خطط لتفعيل المادة الرابعة، وذلك بعد اجتماع لجنة الشئون الخارجية في البرلمان بالعاصمة كوبنهاجن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الدنماركية "ريتساو".

وأوضح لوكه أن الحكومة الدنماركية، على أي حال، على تواصل جيد مع حلفائها في الناتو.

وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف الناتو على إجراء مشاورات بين دول الحلف إذا شعرت دولة عضو في الناتو بتهديد من الخارج.

وتم تفعيل هذه المادة مؤخرا من جانب بولندا عقب انتهاك عدة طائرات مسيرة لمجالها الجوي، ومن جانب إستونيا إثر انتهاكات لمجالها الجوي من جانب مقاتلات روسية.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، أمس الخميس، إن الحكومة أيضا بصدد دراسة اتخاذ هذه الخطوة. وتشهد الدنمارك حالة تأهب للطائرات المسيرة منذ أيام.

وأدى رصد عدة طائرات مسيرة كبيرة مساء الاثنين الماضي إلى الإغلاق الكامل لمطار كوبنهاجن لعدة ساعات.

ومساء أمس الأول الأربعاء، ظهرت طائرات مسيرة مجددا خلال الليل فوق مطارات أخرى في الغرب، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي فوق مطار آلبورج.

ولا يزال من غير الواضح الجهة التي تقف وراء هذه الحوادث، التي تصفها الحكومة الدنماركية بأنها "هجوم هجين."