 العجلات انحرفت عن القضبان.. خروج قطار عن مساره في شبين القناطر
الخميس 18 سبتمبر 2025 9:53 م القاهرة
العجلات انحرفت عن القضبان.. خروج قطار عن مساره في شبين القناطر

محمود عواد
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 9:45 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 9:45 م

شهدت مدينة شبين القناطر في القليوبية، مساء اليوم، حادث خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين القناطر، دون وقوع أية خسائر بشرية أو إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية عن انحراف عجلتين من عربتين بالقطار عن المسار خلال توقفه بالمحطة، ما تسبب في خروجهما عن القضبان، على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لبدء أعمال رفع العربات وإعادتها إلى مسارها الطبيعي، تمهيدًا لاستئناف حركة القطارات مرة أخرى بشكل آمن.

وتواصل فرق الطوارئ والهيئة القومية للسكك الحديدية جهودها لرفع آثار الحادث، وسط متابعة ميدانية مكثفة من القيادات التنفيذية والأمنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الركاب وحركة السير على الخط.

