زعماء مجموعة السبع يحاولون إنقاذ قمتهم بعد مغادرة ترامب المبكرة

بذل ستة من زعماء مجموعة السبع، قصارى جهدهم اليوم الثلاثاء، لاختتام قمتهم بقوة وإثبات أن نادي الدول الغنية لا يزال يتمتع بالنفوذ لتشكيل أحداث العالم، على الرغم من المغادرة المبكرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ونظرائه من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وناقشوا الحرب الروسية المستمرة على جارتها فيما أصبح أساسا مجموعة الستة فقط.

وقال زيلينسكي عن الهجمات الروسية الليلية التي أودت بحياة 15 شخصا وأصابت أكثر من 150 في بلاده: "عانت عائلاتنا ليلة صعبة للغاية، كانت إحدى أكبر الهجمات منذ بداية هذه الحرب".

وأضاف زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى دعم الحلفاء وأنا هنا". وتابع: "نحن مستعدون لمفاوضات السلام، وقف إطلاق نار غير مشروط. أعتقد أن هذا مهم جدا. لكن لهذا، نحن بحاجة إلى الضغط".

وقال كارني إن الهجوم "يؤكد أهمية التضامن التام مع أوكرانيا وشعبها " وتعهد بتقديم ملياري دولار كمساعدات جديدة لتمويل الطائرات المسيرة والمواد العسكرية الأخرى.

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني بترامب بينما كان زعماء العالم يجتمعون في منتجع جبال روكي الكندية في كاناناسكيس، لكن تم إلغاء ذلك، وكذلك الجلسة المخطط لها لترامب مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم.

وافتتحت القمة بهدف محدد هو المساعدة في نزع فتيل سلسلة من نقاط الضغط، ولكن سرعان ما اضطربت القمة بسبب مواجهة حول برنامج إيران النووي قد تتصاعد بطرق خطيرة ولا يمكن السيطرة عليها. وشنت إسرائيل حملة قصف جوي ضد إيران يوم الجمعة الماضي، وردت إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وغادر ترامب قبل أن يبدأ اليوم الأخير. ومع اشتداد الصراع بين إسرائيل وإيران، أعلن أنه يجب إخلاء طهران "فورا" وطالب بـ "الاستسلام غير المشروط" لإيران.

في الرحلة الليلية العائدة إلى واشنطن، استبعد ترامب المخاوف بشأن قراره التغيب عن سلسلة من الاجتماعات كانت ستتناول الحرب في أوكرانيا والقضايا التجارية.

وقال: "لقد فعلت كل ما كان علي فعله في قمة السبع". وتابع "لقد كانت قمة سبع جيدة".

كانت ترامب قد اقترح إعادة روسيا أو ضم الصين لمجموعة السبع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن مجموعة السبع تبدو الآن "باهتة للغاية وعديمة الفائدة تماما" مقارنة بـ "على سبيل المثال، أشكال مثل مجموعة العشرين".