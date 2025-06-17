إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل

طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال ألباريس في حديث لقناة بلومبيرغ بشأن الاجتماع، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل في العالم.

وأشار إلى أنه طلب من دول الاتحاد فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل طالما استمرت هجماتها على غزة.

وطالب وزير الخارجية الإسباني دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق القرارات المتخذة ضد روسيا لغزوها لأوكرانيا، على إسرائيل أيضا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

كما أعرب ألباريس عن أسفه لعدم وجود أي مؤشرات على خفض التوتر بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى استئناف الحوار مع طهران بشأن البرنامج النووي.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما أسفر عن سقوط 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلّفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما العدو الألد للآخر، ويُعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.​​​​​​​