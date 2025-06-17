الأمم المتحدة: 80% من نساء أفغانستان دون الثلاثين مستبعدات من التعليم والعمل

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من 80% من جميع النساء دون سن الثلاثين مستبعدات من التعليم أو العمل تحت حكم نظام طالبان الإسلامي في أفغانستان.

وحذرت الأمم المتحدة من أنه إذا استمر الحكام في كابول في استبعاد الفتيات والنساء من التعليم العالي، فإن عدد النساء المؤهلات في سوق العمل سينخفض بشكل كبير.

وتحت حكم طالبان، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان منذ أغسطس 2021، تم منع النساء من الوصول إلى التعليم اعتبار من الصف السابع.

وفي ديسمبر، منع الإسلاميون أيضا النساء من التدريب في المجال الطبي.

وعلى الرغم من أن بعض المدارس لا تزال تقدم دروسا للفتيات الأكبر سنا في مخالفة لأمر حكام طالبان، تؤكد الأمم المتحدة أن هذا ليس بديلا مستداما.

وقالت المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما باهوس إن "أعظم موارد أفغانستان هي نسائها وفتياتها. يجب أن نقف معهن في سعيهن لبلد يعكس حقوقهم وتطلعات جميع الأفغان".