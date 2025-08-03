كشفت المخرجة سماح عنتر عن فيلمها الجديد "كده وكده"، وهو مشروع تخرجها من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، تحت إشراف دكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما.

وقالت سماح، إن الفيلم يناقش الفيلم ظاهرة التحايل على القانون للحصول على "معاش المطلقات"، من خلال قصة زوج يقنع زوجته بالطلاق الصوري لمواصلة الحياة معًا بعقد غير شرعي، كي تحصل على معاش والدها، لتبدأ بعدها سلسلة من التبعات المعقدة.

الفيلم من بطولة محمود بطاح، رضوى زايد، حاتم صالح، سهر هلال، ومن تأليف دينا جواد، وسيناريو وحوار سماح عنتر. يشارك في صناعته ياسين معوض كمخرج مساعد، كريم مشمش كمدير تصوير، والمونتاج لكل من كريم مهنا وريهام سالم، بينما يتولى حمزة مصطفى إدارة الإنتاج.