الخارجية السعودية: على المجتمع الدولي وقف ممارسات مسئولي الاحتلال المخالفة للقانون الدولي

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسئولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، صباح الأحد، شددت المملكة على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسئولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام بالمنطقة.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ومئات المستوطنين، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إحياءً لما يسمى ذكرى «خراب الهيكل».

ويأتي هذا الاقتحام، تلبيةً لدعوات أطلقتها «منظمات الهيكل» المزعوم لتنظيم اقتحام واسع للمسجد الأقصى فيما يعرف بذكرى «خراب الهيكل» اليوم.

وأفاد أحد العاملين بالأقصى لوكالة «صفا» بأن المتطرف بن غفير و3022 مستوطنًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضح أن المقتحمين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية «بركات الكهنة» و«سجودًا ملحميًا» في المسجد، وبالمنطقة الشرقية منه، في انتهاك واضح لحرمة المسجد.

وأضاف أن الساحة الغربية للأقصى تحوّلت كما الساحات الشرقية إلى مسرح للغناء والصلاة والسجود اليهودي داخل المسجد.

وتوقع أن يشهد المسجد الأقصى اقتحامات بأعداد كبيرة من المستوطنين، واستفزازات غير مسبوقة لباحاته، مع تمديد ساعة الاقتحام حتى الثالثة عصرًا.

وذكر أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد المبارك، وانتشرت بكثافة في البلدة القديمة ومحيط الأقصى.