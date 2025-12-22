وفد من قمة الويب قطر يزور صربيا لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين

قام وفد رسمي من اللجنة القطرية الدائمة لاستضافة قمة الويب بزيارة إلى العاصمة الصربية بلجراد، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد، الذي ضم ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، على مقومات البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال في صربيا، كما تعرّف الوفد على الفرص والإمكانات التي تقدمها الشركات الصربية العاملة في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، حيث تشارك شركات صربية لأول مرة في قمة الويب التي تستضيفها دولة قطر في فبراير/شباط المقبل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما زار الوفد مبنى الحكومة الرقمية وشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية وممثلي القطاع الخاص، شملت غرفة تجارة وصناعة صربيا، ووكالة التنمية الصربية، وواحة صربيا للعلوم والتكنولوجيا.

وتأتي هذه الزيارة في سياق توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي وريادة الأعمال ودعم الابتكار، إلى جانب استكشاف فرص الشراكات المستقبلية التي تسهم في دعم استضافة قمة الويب في قطر، وتعزيز حضورها على خارطة الفعاليات العالمية.