حدد المخرج جون كراسنسكي الموعد النهائي لعرض الجزء الثالث من فيلم "A Quiet Place – مكان هادئ"، وذلك في شهر يوليو 2027.

ومن المقرر أن يتولى إخراج الجزء الثالث وكتابته جون كراسنسكي، ومن إنتاج شركة بارامونت.

ولم يتم الكشف عما إذا كانت الفنانة إيميلي بلانت ستشارك في بطولة الجزء الثالث أم لا حتى وقتنا هذا، رغم قيامها ببطولة الجزأين السابقين.

ويأتي هذا الإعلان الصريح عن الموعد النهائي لعرض الجزء الثالث في صيف 2027، ليضع نهاية للأقاويل والتخمينات حوله، ففي السابق وتحديداً عام 2022، تم الإعلان عن بدء العمل عليه وطرحه في العام الجاري 2025، ولكن تم التأجيل لانشغال كراسنسكي بأعمال أخرى وتأخر وضع اللمسات النهائية على سيناريو الجزء الثالث.

ومن المتوقع أن تضع قصة الجزء الثالث خاتمة لنهاية الوحوش الذين انتشروا في كوكب الأرض، من خلال تلك الثغرة الصوتية التي يمكنها القضاء عليهم بشكل نهائي وتخليص البشرية منهم.

وحققت كل أجزاء "مكان هادئ" نجاحاً ساحقاً على مستوى العالم من حيث تقبل الجمهور له ومن حيث حجم الإيرادات، فقد تم عرض الجزء الأول عام 2018 وحقق إيرادات عالمية تجاوزت 341 مليون دولار رغم أن تكلفة إنتاجه لم تتجاوز 17 مليون دولار فقط، وشارك في إنتاجه كراسنسكي بنفسه، وهو زوج الفنانة ايميلي بلانت في الواقع.

وفي الجزء الأول يظهر سيطرة وحوش غريبة على الكرة الأرضية وهم حساسون للغاية تجاه الأصوات ويقتلون أو يهاجمون أي مصدر صوتي، ولكن الأب يكتشف عن طريق الصدفة ثغرة صوتية ربما يمكنها إنقاذ البشرية.

أما الجزء الثاني فقد عرض عام 2021 بميزانية أكبر وصلت 61 مليون دولار، إلا أنه لم يحقق نفس نجاح إيرادات الأول، حيث حقق إيرادات عالمية لم تتجاوز 297 مليون دولار، ورغم ذلك إلا أن هذه الإيرادات اعتبرت ممتازة نظراً لعرض هذا الجزء عقب جائحة كورونا مباشرة، واستكمل الفيلم في قصته رحلة العائلة المنكوبة بعد وفاة الأب في محاولة لاستكشاف فعالية الثغرة الصوتية التي كشف عنها الجزء الأول في قتل هذه الوحوش.

أما في عام 2024، فقد تم إنتاج جزء جديد منفصلاً عن السلسلة بأبطال جدد وأطلق عليه اسم "Day one – اليوم الأول"، وتدور أحداثه خلال اليوم الأول للهجوم الفضائي على مدينة نيويورك، وبقصة منفصلة عن قصة الجزأين السابقين وبأبطال مختلفين كلياً، وتم إنتاجه بميزانية بلغت 67 مليون دولار، وحقق إيرادات عالمية تجاوزت 261 مليون دولار.