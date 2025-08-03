 لابيد: حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى - بوابة الشروق
الأحد 3 أغسطس 2025 2:58 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لابيد: حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى


نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 12:58 م | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 12:58 م

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى وقف العمليات العسكرية في غزة فورا، مشددا على أن تل أبيب لا تستطيع الاستمرار في حرب تفتقر إلى تأييد شعبي وثقة بقيادتها.

وقال لابيد في منشور عبر منصة "إكس" إن الشعب الإسرائيلي لم يعد يدعم الحرب في غزة، معتبرا أن جميع الشروط الأساسية لخوضها باتت مفقودة، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية وسرعة إطلاق سراح الأسرى.

وكتب لابيد، في منشوره: هناك شرط أساسي واحد دائما لحروب إسرائيل: الأغلبية، لا يمكن للدولة أن تخوض حربا إذا لم تقف الأغلبية إلى جانبها، ولم تؤمن بأهدافها، ولم تثق بقيادتها".

وأضاف: "لا شيء من هذه الشروط موجود الآن، حان الوقت لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى".

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