ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الخميس، إن حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا بعد ‌عقدين من الأزمات، ووعد بتعزيز اقتصاد البلاد وجيشها لمواجهة عالم أكثر "تقلبا وخطورة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار في الصراع مع إيران الذي استمر ستة أسابيع، ولا ⁠توجد حتى الآن أي مؤشرات على رفع طهران حصارها شبه الكامل على مضيق هرمز، الذي تسبب في أسوأ اضطراب في إمدادات الطاقة في التاريخ، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال ستارمر إن الأزمة، التي أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا ومن المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من التضخم والاضطراب الاقتصادي، يجب أن ‌تصبح "حدا ⁠فاصلا" بالنسبة للبلاد.

وكتب ستارمر، في صحيفة "جارديان" البريطانية: "تعرضت بريطانيا للأزمات لما يقرب من عقدين حتى الآن"، مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية في 2008 والتقشف الذي أعقبها وخروج بريطانيا ⁠من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف: "يجب أن تصبح حرب إيران الآن خطا فاصلا، لأن الطريقة التي ⁠سنخرج بها من هذه الأزمة ستحدد مصيرنا جميعا لجيل كامل. وبدلا من التطلع إلى العودة إلى ⁠عالم عام 2008، سنسلك طريقا جديدا لبريطانيا، طريقا يعزز طاقتنا ودفاعنا وأمننا الاقتصادي في عصر جديد".