رئيس الوزراء البريطاني: ناقشت مسألة مضيق هرمز مع ترامب

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم ‌الجمعة، إنه ناقش القدرات العسكرية والأمور اللوجستية المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز ⁠عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس.

وأضاف ستارمر، خلال زيارته للشرق الأوسط: "كنا نعمل على تشكيل تحالف من الدول، ووضع خطة سياسية ‌ودبلوماسية ⁠وأيضا دراسة القدرات العسكرية، والأمور اللوجستية اللازمة لعبور السفن من المضيق"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "كان ⁠هذا محور نقاشنا الليلة الماضية، النظر فيما ناقشته ⁠هنا، والتركيز أيضا على وضع خطة عملية ⁠بشأن الملاحة عبر المضيق".

ويوم الأربعاء، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه سيتوجه إلى منطقة الخليج لإجراء محادثات مع القادة ‌هناك لضمان استمرار فتح مضيق هرمز بشكل دائم بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ستارمر، في بيان: "أرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال الليل، والذي سيحقق ⁠لحظة ارتياح للمنطقة والعالم".