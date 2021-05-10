ولي عهد أبوظبي : استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الامارات أن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة، مشددا على حرص بلاده على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية خاصة خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخه.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال بن زايد مساء أمس الأحد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

ووفق الوكالة، بحث الجانبان العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وسبل تنمية أوجه التعاون والعمل المشترك وتعزيزه في جميع المجالات.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة المستجدات في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وأكد الطرفان في هذا الصدد توافق الرؤى حول أهمية تغليب صوت الحكمة والحوار وإيجاد الحلول الدبلوماسية لمختلف القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة بما يسهم في نزع فتيل التوترات والأزمات ويرسخ لقاعدة وأسس قوية للمضي قدماً على طريق التنمية والتقدم والازدهار لشعوبها.

من جانبه، أكد البرهان أن السودان حريص على تعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما.

وثمن البرهان مواقف دولة الإمارات تجاه الحفاظ على استقرار السودان وأمنه في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به والتحديات التي يواجهها، مشيداً بمبادرات الدولة الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وكان البرهان وصل إلى الإمارات أمس في زيارة تستمر يومين.