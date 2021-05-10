السعودية تطبق الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع الوافدين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدااخلية السعودية، في بيان آوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن الفئات المستثناة من القرار تشمل المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة، بالإضافة إلى طواقم الملاحة الجوية، ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وأشارت البيان إلى أنه على جميع القادمين إلى المملكة غير المحصنين الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة.