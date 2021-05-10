أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 3.01 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في سويسرا وصل إلى 670 ألفا و613 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و706 حالات. وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وعشرة أسابيع.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.