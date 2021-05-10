طريقة عمل البرازق للشيفين حسن ومحمد حامد

يعتبر الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، من الحلويات الأساسية التي تتناولها الأسرة في عيد الفطر المبارك، وهناك من يقرر شرائها من المحلات، والبعض الآخر يفضل إعدادها في المنزل؛ ولكن عملها منزليًا أفضل لعدة أسباب، منها التأكد من جودة المكونات ودفع تكلفة أقل، ولذلك ستقدم "الشروق" على مدار الأيام التالية طرق عمل حلويات العيد بوصفة الشيفات.

وفي هذا التقرير، إليكم طريقة عمل البرازق للشيف حسن والشيف محمد حامد.

• مقادير البرازق للشيف حسن:

كوب زبدة.

كوب سكر بودرة.

3 بياض بيض.

ربع ملعقة ملح.

ربع ملعقة فانيليا.

2 كوب دقيق.

سمسم لتزيين الوجه.

سوداني مقطع إلى قطع صغيرة.

فسدق بودر.

• خطوات الإعداد:

- خفق السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي.

- في وعاء آخر، خفق البيض مع الفانيليا جيدًا، ثم إضافة الدقيق والملح إليهم مع إضافة المكونات السابقة أيضًا.

- خلط المكونات جيدًا، ووضعها في بولة بالثلاجة لمدة ساعة فقط.

- تشكيل العجينة على شكل كرات ووضعها في الفستق ثم فردها بحيث تصبح دائرة صغيرة، ثم غمر الوجه الآخر في السمسم أو السوداني، وتكرار ذلك حتى انتهاء العجين.

- دهن صينية الفرن بالسمنة أو وضع ورق زبدة بها، ثم رص البرازق.

- إدخال البرازق إلى الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون، ثم تقدم باردة.

• مقادير البرازق للشيف محمد حامد:

كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

بياض بيض.

كوب زبدة طرية.

2 ملعقة كبيرة شاي.

2 كوب دقيق.

كوب فستق مجروش أو سوداني.

ملعقة صغيرة محلب بودر.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

• خطوات الإعداد:

- تصفية الشاي جيدًا حتى يصبح سائلا نقيا، ثم وضع السمسم فيه وتقليبه وتركه.

- وضع الزبدة في وعاء أو العجان الكهربائي، ثم إضافة السكر والخفق جيدًا حتى يصبح القوام كريمي.

- إضافة البيض إلى الخليط السابق، مع زيادة سرعة الخفق سواء في العجان أو المضرب الكهربائي.

- إضافة الدقيق والفانيليا والبيكينج بودر في وعاء آخر، والتقليب جيدًا، ثم إضافة رشة الملح، ووضع هذه المكونات مع المكونات الموضوعة في العجان سابقًا.

- الخفق مجددًا على سرعة عالية، ثم إضافة الزيت ونصف ملعقة ماء، وبمجرد أن تصبح العجينة لينة ومتماسكة، يجب البدء في تشكيلها.

- تصفية السمسم ثم وضعه في وعاء، ثم تشكيل العجينة دوائر صغيرة والضغط على كل دائرة بحيث تصبح رفيعة إلى حد ما، ثم غمر جهة في السمسم والأخرى في الفستق أو السوداني.

- تكرار ذلك حتى انتهاء الكمية، ورص العجينة في الصينية ويجب أن يكون الفستق في الأسفل حتى لا يصبح محمص.

- وضع البرازق في الفرن على حرارة 180 درجة، حتى تصبح ذهبية اللون، وتقدم باردة.