مستشار الأمن القومي الأمريكي يعرب عن قلقه من الاشتباكات في القدس

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات عن قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة في القدس.



وقال البيت الأبيض في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" اليوم /الاثنين/، إن سوليفان أجرى اتصالا هاتفيا مع بن شبات، عبر خلاله عن قلقه حول ما يجري في القدس من مواجهات وكذلك عمليات التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح من منازلهم.



وأضاف البيان أن الطرفين أكدا على ضرورة الدعوة إلى التهدئة بين جميع الأطراف المعنية، والعمل على وقف التصعيد، منوهين إلى ضرورة وقف عمليات إطلاق الصواريخ والبالونات من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية".



وأوضح سوليفان أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".



واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي في منطقة باب العامود في مدينة القدس، مما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.



وفرقت قوات الأمن الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.