غياب اللاعبين الأمريكيين عن مراكز المقدمة بتصنيف التنس لأول مرة منذ 1973

للمرّة الأولى منذ اعتماد تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين عام 1973، لا يتواجد أي لاعب أمريكي في المركز الثلاثين الاولى، في حين استعاد الروسي دانيال مدفيديف المركز الثاني من الاسباني رافائيل نادال الذي دفع ثمن خروجه من الدور ربع النهائي لدورة مدريد الاسبوع الماضي.

أما أوّل لاعب أمريكي في التصنيف الصادر الاثنين، فهو تايلور فريتز الذي يحتل المركز الحادي والثلاثين. يؤشّر هذا الأمر الى التراجع الكبير للولايات المتحدة التي وضعت أكبر عدد من اللاعبين في صدارة التصنيف العالمي (جيمي كونورز، جون ماكنرو، جيم كوريير، بيت سامبراس، أندري أجاسي، أندي روديك)، لكنها لم تشهد أي ممثل لها على قمة الهرم منذ عام 2004.

في المقابل، عزّز الألماني ألكسندر زفيريف مركزه السادس، بتتويجه بطلا لدورة مدريد بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني الأحد في المباراة النهائية.

واللقب هو الأول لزفيفريف في احدى دورات الالف نقطة للماسترز منذ 3 سنوات، بعد خسارته ثلاث مباريات نهائية في هذه الفئة من الدورات التي تأتي في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية بعد البطولات الكبرى في الجراند سلام، بعد سقوطه في روما عام 2018، وشنجهاي عام 2019 وباريس عام 2020.

تصنيف العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11463 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 9780 (+1)

3- الاسباني رافايل نادال 9630 (-1)

4- النمساوي دومينيك ثيم 8365

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7610

6- الالماني الكسندر زفيريف 6945

7- الروسي أندري روبليف 6000

8- السويسري روجيه فيدرر 5785

9- الايطالي ماتيو بيريتيني 4048 (+1)

10- الارجنتيني دييجو شفارتسمان 3765 (1-1)