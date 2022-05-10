نائبة رئيس الفلبين تحث أنصارها على قبول نتائج الانتخابات الرئاسية

حثت ليني روبريدو نائبة رئيس الفلبين اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي) أنصارها على "الاستماع" إلى صوت الشعب، حيث أظهرت النتائج غير الرسمية تأخرها أمام منافسها نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس في انتخابات الرئاسة الفلبينية.

وقالت روبريدو (57 عاما) وهي محامية حقوقية وعالمة اقتصاد إنها تعرف أن العديد من أنصارها يشعرون بالاستياء ولا يقبلون أرقام النتائج غير الرسمية.

وتابعت روبريدو "أدرك أيضا أن هذا الاستياء يمكن أن تغذيه التقارير عن مخالفات في الانتخابات"، مضيفة أن العديد من الناخبين كانوا لا يزالون ينتظرون الإدلاء بأصواتهم بعد تعطل ماكينات الفرز في العديد من المناطق.

وأضافت "أعرف أننا نحب البلاد، ولكن هذا لا يمكن أن يكون أساس الخلاف بعد الآن، بينما لم يتم فرز بعض الأصوات بعد ولا تزال هناك أسئلة في هذه الانتخابات تحتاج إلى الإجابة عليها، فإن صوت الشعب يصبح أكثر وضوحا".

وقالت "من أجل الفلبين التي أعرف أنكم تحبونها كثيرا، نحتاج إلى الاستماع إلى هذا الصوت، لأننا في النهاية، نشترك في نفس الأمة".

وأظهرت نتائج جزئية تم إرسالها إلى خادم الكتروني رسمي منفصل لأسباب تتعلق بالشفافية أن عضو مجلس الشيوخ السابق فرديناند (بونجبونج) ماركوس الابن حصل على أكثر من 1ر29 مليون صوت ليخلف الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وجاءت نائبة الرئيس ليني روبريدو في المركز الثاني بحصولها على أكثر من 9ر13 مليون صوت. وجاء بطل الملاكمة السيناتور ماني باكياو في المركز الثالث بأكثر من 1ر2 مليون صوت.