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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور بإحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من سيدة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية والتعدى عليها بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بجروح قطعية بالوجه.

وبفحص المنشور تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 مايو الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابة بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته سلاح أبيض) وطرف ثانى (طليقته - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) مصابة بجرحين قطعيين بالوجه، وذلك حال انتظار الأول للثانية أمام الشركة محل عملها الكائنة محل البلاغ، لوجود خلافات أسرية بينهما بسبب رؤية الأطفال.

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة قام خلالها الأول بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابتها المنوه عنها، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.