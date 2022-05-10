عادل الغضبان: الشباب عنصر رئيسي في نجاح المشرعات القومية العملاقة ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمر تمكين الشباب والمشاركة في اتخاذ القرار وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من شباب الأحزاب و القيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات، وشباب هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، وقال اللواء عادل الغضبان أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التي تشهدتها المحافظة على كافة الأصعدة.

وتناول المحافظ الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

وأكد المحافظ، على أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة، فضلا عن الطفرة الاستثمارية وقيام مشروعات صناعية تدخل لأول مرة أرض المحافظة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد، مستعرضا مشروعات التحول الرقمي و التأمين الصحي الشامل، وٱثارها على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد، وما تم التوصل إليه حتى الآن في مجال الرقمنة، ودورها فى سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وجودتها وحوكمتها، وٱثار تطبيق هذه المشروعات على تحسين جودة الحياة بمحافظة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان، لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

وحرص محافظ بورسعيد، على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب و شباب الجامعات، والإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا.

كما استمع المحافظ، لتجربة عدد من القيادات الشابة بمحافظة بورسعيد والذين تولو مسؤولية مواقع ومشروعات هامة وساهموا في نجاحها و قوة الاعتماد على العناصر الشبابية.

وأكد المحافظ، أن الاعتماد على الكوادر الشبابية كان عنصر رئيسي في تحقيق النجاح بالمشروعات القومية العملاقة التي شهدتها بورسعيد، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في الاتجاهات.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن جميع المواقع الهامة و المشروعات القومية الجديدة يديرها قيادات شبابية لم تتخط الأربعين من عمرها وحققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، قدم دكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، عرضا حول مفهوم التأمين الصحي الشامل الجديد، وجهود هيئة الرعاية الصحية المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا لٱثار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على المواطنين ببورسعيد وكيفية التطور الذي جرى بالقطاع الطبي والذي لمسه جميع مواطني بورسعيد.

كما قدم المهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان شرحا حول ما شهدته المحافظة خلال الفترة الأخيرة من مشروعات قومية في مجال الإسكان فضلا عن المشروعات الخدمية التي ساهمت في الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين ببورسعيد.