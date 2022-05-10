بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للّجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، اليوم الاثنين، بمقرّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في إطار الاستعداد لانعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، يومي 12 و13 مايو الجاري، برئاسة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن الاجتماعات عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، بمشاركة ممثّلين عن مختلف القطاعات الوزارية في البلدين.

وتُشكّل هذه الدورة فرصة لاستعراض مسيرة التعاون المصري التونسي، واستشراف آفاقه، وبحث السُبل الكفيلة بإرساء شراكات مثمرة بين البلدين في شتّى المجالات، انسجاما مع توجيهات قائديْ البلدين، الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيّد.