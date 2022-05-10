نجح مؤتمر للمانحين الدوليين في جمع 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) للاجئين السوريين اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع.

وقال فارهيلي، في ختام المؤتمر، إن المانحين ارسلوا إشارة قوية بأن الاتحاد الأوروبي "مستعد للقيام بالمزيد من أجل السلام" في سوريا والمنطقة، على الرغم من الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن هذا هو المؤتمر السنوي العاشر للمانحين للاجئين السوريين منذ عام 2013، وعقب مؤتمرات عقدت في الكويت ولندن، تستضيف بروكسل هذا المؤتمر السنوي منذ عام 2017.

وذكر فارهيلي أن مبلغ 6.4 مليار يورو تقسم إلى 4.1 مليار يورو للعام الجاري 2022 و2.3 مليار يورو لعام 2023، مشيدا بالاسهامات المشجعة، والتي ساهمت دول الاتحاد الأوروبي بـ4.8 مليار يورو منها.

وقال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان قبيل المؤتمر: "على الرغم من وجود حرب على أعتابنا، لا ينسى الاتحاد الأوروبي الصراعات الأخرى"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوريل: "يعتمد ملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة على المساعدات الإنسانية، بشكل يومي".