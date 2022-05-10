إعلام العريش يعقد لقاء حول «منصة التغيرات المناخية» تمهيدا لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ

نظم مركز إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم لقاء حول "منصة التغيرات المناخية"، وذلك من أجل الإعداد الذي يتم بالقاهرة مع جميع المحافظات، تمهيدا لعقد مؤتمر المناخ المقرر إقامته في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وخلال اللقاء تم تناول العديد من الموضوعات منها أهمية إعادة الغطاء الأخضر للمنطقه والاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية، والاستمطار الصناعي نظرا لقلة الأمطار في شمال سيناء، وتدوير المخلفات وفصلها من المنبع بالإضافة إلى التشجير، ونحر الشاطئ.

من جانبه، قال خليل إبراهيم المدرس بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش ورئيس جمعية الكشافة البحرية بفرع شمال سيناء أن شباب الكشافة جاهز لأي عمل تطوعي يخدم البيئة السيناوية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا زراعة ٥٠٠ شتلة زيتون بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

بدورها تقدمت الدكتورة سوسن أبو الحسن من جامعة العريش بمشروع تحضير مركبات النانو ألمونيوم المطلوبة في كثير من الصناعات وغالية الثمن وذلك من مخلفات الألمونيوم ، والتى يصعب استغلالها بالطرق التقليدية .. حيث تم ضبط أفضل ظروف للمعاملة وتركيزات المواد المستخدمة لمعالجة الالمونيوم فويل.