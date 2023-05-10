سكالوني: غيرت أسلوب الأرجنتين من أجل ميسي لهذا السبب

أكد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين أثناء ملتقى المدربين اللاحق لمونديال قطر 2022، حيث توج الألبيسيليستي بكأس العالم، أن أحد أبرز نقاط قوة فريقه هو القدرة على إخراج أفضل ما لدى نجمه الألمع ليونيل ميسي.

وبفضل تتويجه بالمونديال نال ميسي لاحقا جائزتي أفضل لاعب في العالم من الفيفا وجائزة لوريوس لأفضل رياضي.

وتحدث سكالوني عن ميسي قائلا: "أعتقد أنه من الضروري الاهتمام بما يحتاجه لاعب مثله. حاولنا خلال الأشهر الأولى في المنتخب اللعب برتم أسرع قليلا وبطريقة مباشرة أكثر، ولاحظنا أنه لم يكن يشعر بالراحة، وكذلك باقي زملائه".

وأضاف المدرب الأرجنتيني عن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "لذا أظن أن أحد أفضل العوامل لدينا وفي الفريق كانت إيجاد هؤلاء اللاعبين الذين يساعدونه على تقديم كرة القدم خاصته"، أثناء مداخلة له أمس الثلاثاء في الدوحة.

كما اعتبر أن "اللاعبين اليوم في عمر 35 عاما يبدون كما لو كانوا في ال29 أو 30 من عمرهم. يهتمون بأنفسهم كثيرا ويمضون اليوم بالكامل يفكرون في كرة القدم".

وزاد: "أرى أن لاعبا بهذا العمر في كرة القدم الحالية يستطيع تقديم مستوى مرتفع، ربما ل7 مباريات متتالية، وقد أثبت كثيرون ذلك بالفعل".

بالمثل، أشار سكالوني إلى قدرة منتخب الأرجنتين على تنويع طريقة لعبه، موضحا: "الأمر مهم حقا، إنه ضروري".

واختتم: "يعرف لاعبي أننا قد نغير أسلوب اللعب في أي لحظة وأننا لا نلعب بطريقة واحدة فحسب. الأمر أشبه بلعبة الشطرنج: تحاول إلحاق الضرر بخصمك مع تجنب أن يؤذيك".