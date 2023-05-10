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خادم الحرمين يدعو أمير قطر للمشاركة في القمة العربية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 6:09 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه في الديوان الأميري اليوم، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها.

ونقل الأمير منصور تحيات الملك سلمان وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ تميم، وتمنياتهما للشعب القطري دوام التقدم والرخاء.. فيما حمل الشيخ تميم، السفير السعودي تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتمنياته للشعب السعودي بمزيد من الرفعة والنماء.


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