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طائرة الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا للأندية

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:54 م

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة رقم 41 التي تستضيفها تونس في الفترة من 11 الي 22 مايو الجاري عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولي بجانب كل من مستقبل المرسى التونسي ونافل النيجيري.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 15 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، ضمت المجموعة الأولي 3 فرق مقابل 4 فرق للمجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد أول وثاني من كل مجموعة الي دور الثمانية.

وتوج الزمالك بالبطولة 5 مرات أعوام 1984 ،1987، 2008، 2009، 2012.

ويطمح الزمالك أن يحقق لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية الدوري والكأس .

ويقود الجهاز الفني للفريق كلا من أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.


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