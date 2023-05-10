 الخارجية اللبنانية تناشد جمعية المصارف بتحرير أموال السفارات والدبلوماسيين الأجانب في أقرب وقت - بوابة الشروق
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الخارجية اللبنانية تناشد جمعية المصارف بتحرير أموال السفارات والدبلوماسيين الأجانب في أقرب وقت

علم لبنان
علم لبنان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 3:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 3:19 م

ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، جمعية المصارف بتحرير أموال السفارات والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في لبنان، في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، عقب اجتماعه مع سفير الأرجنتين في لبنان؛ لبحث موضوع الحسابات المصرفية الخاصة بالسفارة الأرجنتينية وطاقهمها الدبلوماسي المحتجزة لدى المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة في عام 2019.

وأكدت الوزارة أن الحجز على أموال السفارات والدبلوماسيين يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويعرض العلاقات الثنائية بين لبنان وهذه الدول إلى الخطر ويضر بصورة لبنان دوليا.

وأوضحت أن استمرار حجز الأموال قد يؤدّي إلى خسارة إمكانية إيداع السفارات الأجنبية، وطواقمها الدبلوماسية ودائعها في المصارف اللبنانية مستقبلا، وبالتالي إلحاق الضرر بسمعة القطاع المصرفي اللبناني.


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