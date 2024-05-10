أمريكا تعتزم استخدام حق الفيتو مجددا ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

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تعتزم الولايات المتحدة مجددا عرقلة محاولات منح الفلسطينيين حقوقا أكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم توقعات أن تصوت أغلبية كبيرة لصالح لذلك الأمر، خلال تصويت في نيويورك اليوم الجمعة.

وأشار نيت إيفانز، المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى أن بلاده ستستخدم حق النقض مرة أخرى كما فعلت أخر مرة في 18 أبريل.

وتتمتع فلسطين حاليا بوضع "مراقب" فقط في المنظمة الدولية. وقال "إذا تبنت الجمعية العامة هذا القرار وأحالت طلب عضوية فلسطين مرة أخرى إلى مجلس الأمن، فإننا نتوقع نتيجة مماثلة لما حدث في أبريل".

ومن المتوقع أن تصوت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لصالح قرار يمنح فلسطين حقوقا موسعة بشكل كبير للمشاركة في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولا يمنح مشروع القرار فلسطين حقوق التصويت العادية. ومن المرجح أن يؤدي تبني القرار إلى زيادة الضغوط لمنح فلسطين العضوية الكاملة.