توسك يجري تعديلا وزاريا بالحكومة البولندية قبل الانتخابات الأوروبية

أجرى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك تعديلا وزاريا اليوم الجمعة في إطار استعدادات للانتخابات البرلمانية الأوروبية المقرر انعقادها الشهر المقبل.

وقال توسك في تبرير للخطوة إن الشهور الأولى لحكومته منذ تولي المنصب في كانون الأول/ ديسمبر كانت تهدف للقضاء على الهياكل التي شكلتها حكومة حزب القانون والعدالة القومية المحافظة، وإن وقت التطهير قد حان.

وبذل الائتلاف المنتمي ليسار الوسط، المتمركز حول حزب المنتدى المدني بقيادة توسك، جهودا مضنية لإلغاء سياسات حزب القانون والعدالة الذي تولى السلطة منذ 2015.

وكان وزير الثقافة المنتهية ولايته بارتلومي سينكيفيتش قد أعاد هيكلة وسائل الإعلام العامة التى كان ينظر إليها باعتبارها أداة دعاية لحزب القانون والعدالة. ومن المقرر أن يخوض سينكيفيتش وثلاثة وزراء آخرون الانتخابات الأوروبية، مما دفع إلى التعديل الوزاري. وتم تعيين هانا فروبليسكا، مديرة معرض "زاهينتا" الفني في وارسو سابقا، وزيرة للثقافة.

وحل توماش سيمونياك منسق هجمات الاستخبارات محل وزير الداخلية مارسين كيرفينسكي، وسيشغل المنصبين الآن.