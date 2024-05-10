تقرير: قوات كبيرة من وحدات المدرعات والمشاة تتجهز لتوسيع المعركة البرية في رفح الفلسطينية

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ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، أن لواء جفعاتي متواجد الآن على أبواب مدينة رفح الفلسطينية.

ونقلت القناة عن وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من وحدات المدرعات والمشاة تتجهز لتوسيع المعركة البرية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن جنوده يتدربون تحسبا لاحتمال نشوب حرب كبرى مع لبنان.

وذكر الجيش أن قوات الاحتياط بأحد الألوية تجري تدريبات متنوعة على مدار الأسبوع "لتسريع الاستعداد لعملية في هذه الساحة."

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهدف هو الجاهزية العملياتية والاستعداد "لسيناريوهات قتالية متنوعة في الشمال."

وتم إجراء التدريب في الجليل شمالي إسرائيل ضمن محاكاة لمواقف القتال في لبنان

وتدربت قوات المشاة والمدرعات معا فيما من المقرر أن يعمل جنود من وحدات اللوجيستيات والاتصالات معا في تضاريس وعرة. وتدربت قوات أخرى مع القوات الجوية "للتدرب على سيناريو إعادة الإمداد الجوي السريع للقوات البرية التي تعمل في أراضي العدو".

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، اندلعت مواجهات عسكرية يومية مع جماعة حزب الله وغيرها من الميليشيات العاملة من لبنان.

وتشن إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على مواقع جماعة حزب الله اللبنانية. ولا يجب أن تكون مواقع جماعة حزب الله قريبة للغاية من الحدود، بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

وتسببت شهور من القصف المتبادل بالفعل في دمار شديد للقرى على جانبي الحدود. واضطر نحو 150 ألف شخص على جانبي الحدود إلى مغادرة منازلهم.