22 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

وأدى الفريق آخر تدريباته في الملعب الفرعي بفندق الإقامة في برج العرب على هامش المعسكر المغلق استعدادا للمباراة الهامة.