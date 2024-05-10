نشوب حريق بمصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني بالمسيرات

شنت القوات الأوكرانية هجوما بطائرات مسيرة على عدد من المدن الروسية، ما تسبب في نشوب حريق بمصفاة لتكرير النفط بمنطقة كالوجا التي تبعد نحو 150 كم جنوب غربي العاصمة موسكو.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا عبر تطبيق تيليجرام في تعليق له، إن الحريق تم إخماده سريعا، مؤكدا أنه لم يسفر عن مصابين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن 5 طائرات مسيرة في المجمل أطلقتها أوكرانيا خلال الليل تم تدميرها فوق موسكو ومنطقتي بريانسك وبيلجورود القريبتين من الحدود.

من جانبه، قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في بيان اليوم، إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرة مسيرة جنوبي العاصمة الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار بسبب الحطام المتساقط.

وكثفت أوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيرة على منشآت معالجة النفط في مناطق مختلفة من روسيا منذ بداية العام ما أدى إلى تعطيل نحو 15% من طاقة التكرير في البلاد حسب مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو).