منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة سينهار تماما

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن النظام الصحي بقطاع غزة سينهار تماما بحال توقف تدفق الوقود إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن المنظمة دعمت بعض المراكز الصحية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر، بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا على رفح في 6 مايو، وأن هذا الإجراء نفذ كجزء من خطة الطوارئ رغم الهجوم البري على رفح جنوب القطاع.

وذكرت هاريس أن منظمة الصحة العالمية تخزن الإمدادات الصحية في مختلف المستشفيات، والمستشفيات الميدانية، ومناطق معينة، مشيرة إلى أهمية دخول الوقود إلى قطاع غزة، قائلة: "بدون وقود سيتوقف كل ما يتم في مستشفانا، ولن يعد من الممكن إجراء العلاجات المنقذة للحياة".

وتابعت: "بدون وقود، سينهار نظام الرعاية الصحية بالكامل"، مشددة على أن تدمير الوصول إلى نظام الرعاية الصحية سيكون كارثيا على الجميع.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم السادس على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، ومعبر رفح لليوم الرابع.