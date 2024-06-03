قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ التغيير الحكومي سيكون الأوسع من نوعه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هذا التغيير يأتي بعد فترة من المخاض لكنّ الأمر كان مبررا.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تناقش الموازنة العامة والخطة التنموية الاقتصادية لعام 2024 / 2025، موضحا أنه بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة أصبح طبيعيا أن تُقدِّم استقالتها.

ولفت إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة مجلس الوزراء، ولا يعني ذلك استمرارا للحكومة وفقا لنص الدستور.

ونوه بأن هذا الأمر يفتح الباب أمام تغيير واسع في تركيبة الحكومة، وأمام مراجعة العديد من الملفات، موضحا أن الحكومة الجديدة سيكون لها برنامج تطرحه أمام مجلس النواب.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.