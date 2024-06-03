حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في حرش شتولا الإسرائيلي بقذائف المدفعية

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أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الاثنين، جنوداً إسرائيليين في "حرش شتولا" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

واستهدفت الغارات والمدفعية الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان إنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 0530 من بعد ظهر اليوم الاثنين 3-6-2024 انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش شتولا بقذائف المدفعية".

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الاثنين، قوات إسرائيلية في "جبل عداثر" بالصواريخ الموجهة.

وقبل ظهر اليوم استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع ‏"المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

واستهدفوا بعد ظهر اليوم تجمعًا لجنود ‏إسرائيليين في "خلّة وردة" بالأسلحة الصاروخية.

واستهدف حزب الل اليوم الإثنين المقر القيادي المستحدث للجبهة الشرقية في ‌‏فرقة الجليل الإسرائيلية بمسيرات انقضاضية، وموقع "المطلة" الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية.

كما استهدفوا جنوب ليمان بمسيرات انقضاضية، واستهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية في "الزاعورة" بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا.

واستهدف القصف المدفعي والفوسفوري الإسرائيلي أطراف بلدتي "كفرحمام" و"حلتا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

وكانت أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إنارة عصر اليوم باتجاه أطراف بلدتي "يارين" و"البستان" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان عصر اليوم الاثنين أحد عناصرها وهو " حسين أحمد ناصر الدين " من بلدة "العباسية" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 360 .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن مقتل شخص في "استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة بين بلدات /الخرايب والزرارية وكوثرية الرز/ بأربعة صواريخ".

ونفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة بعد ظهر اليوم استهدفت دراجة نارية في بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، وعلى الفور توجهت سيارات الاسعاف لتفقد المكان المستهدف.

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقتي "النبطية" و"إقليم التفاح" في جنوب لبنان.

كما خرق جدار الصوت فوق مدينة "صيدا" ومنطقة "جزين" في جنوب لبنان. ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، غارات وهمية في الجنوب وأطلق جدار الصوت فوق منطقة "الزهراني" في جنوب لبنان حيث تحطم الزجاج في مجمع؛ نبيه بري للمعوقين في بلدة "الصرفند" في جنوب لبنان.

وتحطم الزجاج في بعض الأبنية ببلدات "الخرايب" و"الزرارية" و"ارزي" وغيرهم مخلفا وراءه بالونات حرارية ومسببا الذعر عند المواطنين، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية".

وشنّ طيران الاحتلال، بعد ظهر اليوم 5 غارات استهدفت مرتفعات "جبل الريحان" في جنوب لبنان.

كما شنّ بعد ظهر اليوم غارة على جبل "أبو راشد" في خراج بلدة "ميدون" قرب بلدة "السريرة" في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".

وتسبب القصف الصاروخي الإسرائيلي على أطراف بلدة "ميدون" في البقاع الغربي، باندلاع حرائق، وعملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع الغربي على تطويقها وإخمادها، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام".

كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي قبل ظهر اليوم غارة استهدفت بلدة "حانين " في جنوب لبنان.

كما شنّ غارةً جوية استهدفت مرتفعات "كسارة العروش – عرمتى" في جنوب لبنان.

وأغارت طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على سيارة كانت تمر على طريق "كوثرية الرز – الزرارية" في جنوب لبنان، المؤدي إلى منطقة "ابو الأسود".

وأغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على أطراف بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.