مصطفى بكري: أسماء وزراء الحكومة الجديدة لن تُعلن إلا من خلال مجلس النواب

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنّ أسماء وزراء الحكومة الجديدة لن تُعلن إلا من خلال مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المرشحين لمقاعد الوزراء سيتم عرضهم على المجلس بعد اتفاق رئيس الوزراء مع رئيس الجمهورية، وحال الموافقة سيتم رفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيقدم برنامج الحكومة أمام مجلس النواب خلال مرحلة عرض تشكيلة الحكومة الجديدة على المجلس.

أما عن المحافظين، فقد أوضح بكري أنهم في حُكم المستقيلين بحُكم أداء الرئيس لليمين الدستورية بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة.

وأوضح أن الرئيس يعطي المحافظين مهلة تسيير الأعمال لحين إتمام التغيير الذي يحدث، موضحا أنهم لا يستطيعون خلال هذه الفترة التوقيع على قرارات معينة لكن يكون عملهم هو التسيير إلى أن يتم إجراء التغيير.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس السيسي، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما كلّف الرئيس السيسي، بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.