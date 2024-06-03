رابطة الأندية تكشف حقيقة إلغاء الدوري

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كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، اليوم الإثنين، حقيقة الأنباء المتداولة على منصات السوشيال ميديا بإلغاء بطولة الدوري الممتاز بعد مرور 25 جولة من المنافسات.

صرح دياب في مداخلة هاتفية لمحطة راديو أون سبورت:" بالفعل سمعنا عن الآراء المتداولة والتي تطالب بإلغاء الدوري، لا يمكن اتخاذ هذا القرار، إلا في حالة الظروف القهرية التي لا نتمنى حدوثها".

أضاف:" لا أحد يستطيع تحمل عواقب قرار إلغاء الدوري، كرة القدم صناعة والأندية لديها عقود وعوائد بث تلفزيوني".

أتم:" موعد نهاية الدوري سيكون منتصف شهر أغسطس، لذلك الأندية ستخوض مباراة كل 3 أيام وليس لدينا رفاهية التأجيل".

يذكر أن بيراميدز يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، يليه في الوصافة المصري بـ 39 نقطة، وفي المركز الثالث فريق زد بـ 37 نقطة.