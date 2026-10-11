ميدو عن «سقوط شيكو بانزا»: فضيحة تحكيمية

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في مباراته ضد الأهلي بالقمة 133 في الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 77 حالة جدلية حيث طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء، لصالح الأنجولي شيكو بانزا، ضد المدافع المغربي أشرف داري إثر كرة مشتركة.

وعلق ميدو عبر "إكس" قائلا: "فضيحة تحكيمية"، وذلك تعقيبا على فيديو يُظهر اللعبة واحتجاج بعض لاعبي الزمالك.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين دون رد ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الوصيف، والذي يخوض مباراته بنفس الجولة غدا الإثنين في ضد سيراميكا كليوباترا، أما الزمالك فتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث.