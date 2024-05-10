مقتل 16 شخصا على الأقل في غارة عسكرية على دير بميانمار

لقي 16 شخصا، على الأقل، حتفهم في أحد الأديرة البوذية بميانمار إثر استهدافه بغارة نفذها المجلس العسكري الحاكم.

وقال شاهد عيان شارك في جهود الإنقاذ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة، إن نحو 50 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع صباح أمس الخميس.

وجاء هجوم الجيش عقب اجتماع عقد في الدير الذي يقع ببلدة "سو"، شارك فيه أعضاء من قوات الدفاع المحلية، التي تقاوم المجلس العسكري، وعمد العديد من القرى المحيطة.

ووفقا للمعلومات، فإن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.

واحترق أغلب الضحايا لدرجة أنه لا يمكن تحديد هويتهم. كما قتل رئيس الدير والعديد من الرهبان. وأتى الهجوم بالكامل على الدير.

ويحكم الجنرالات في ميانمار (بورما سابقا) البلاد بقبضة من حديد منذ انقلاب عسكري في فبراير 2021، وقاموا بقمع أي مقاومة بقوة وحشية. وكثيرا ما يشن الجيش هجماته من الجو.