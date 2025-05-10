حذرت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية «أوتشا» في غزة أولجا تشريفكو، من أن حالة المجاعة في قطاع غزة تتفاقم يوما بعد يوم.

وقالت خلال تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر»، الجمعة: «لقد وزعنا آخر الأغذية المتوفرة لنا على المطابخ المجتمعية التي بدأت بالإغلاق».

وأضافت أن نصف المطابخ التي تقدم الوجبات الساخنة أغلقت حتى الآن، موضحة أن تلك التي لا تزال تعمل كانت عليها أن تقلل من كميات الوجبات الغذائية التي تقدمها، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، وبالكاد يقدمون الوجبات الغذائية.

ونوهت بأنَّ عدد الوجبات المقدمة يوميا انخفض بشكل حاد من مليون وجبة - والذي لم يكن كافيا لتلبية احتياجات كل سكان غزة- إلى أقل من 400 ألف وجبة خلال أقل من أسبوعين.

وشددت على أن الأرقام مستمرة في التراجع بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول الإمدادات، مشيرة إلى أن قطاع غزة يعاني من «أطول فترة إغلاق للمعابر منذ بداية الحرب».

وأكدت ضرورة وضع حد للحصار، من أجل التخفيف من معاناة المدنيين الذين لا يزالون يعانون، فضلا عن الدمار والقتل الذي ينتشر حولهم.

وفيما يتعلق بالخطة الأمريكية الإسرائيلية المقترحة للسماح بدخول المساعدات، قالت: «ليس لدينا معلومات بشأنها، ما وصل من الخطة تفاصيل عامة؛ وليس تفاصيل محددة».

واختتمت: «نشدد على موقفنا الذي لطالما كان راسخا، وهو أن المساعدات الإنسانية يجب أن تحكمها مبادئ إنسانية ضمن معايير تتعلق بمبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلالية».