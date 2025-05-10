وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه الهندي والباكستاني جهود إنهاء المواجهات العسكرية

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أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالين هاتفيين، اليوم، بكل من وزير الشئون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية السيد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصالين بحث الجهود المبذولة لتهدئة التوترات ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالين، حرص المملكة على أمن واستقرار المنطقة، وعلاقاتها الوثيقة والمتوازنة مع كلا البلدين الصديقين.

يأتي ذلك فيما يزور وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، الهند وباكستان وذلك في إطار مساعي السعودية للتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية، والعمل على حل الخلافات كافة من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية.

ويعد هذا أحدث تصعيد في الصراع الذي اندلع بين الدولتين النوويتين، عقب هجوم دموي وقع الشهر الماضي في القسم الهندي من إقليم كشمير المقسم.

وألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي أودى بحياة حوالي 26 شخصا.

وذكرت باكستان في وقت سابق من السبت، أنها اعترضت معظم الصواريخ التي استهدفت 3 قواعد جوية، وأن ضربات انتقامية على الهند جارية.