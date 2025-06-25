المستشار الألماني: زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو ليس خدمة لأي أحد

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن قرار دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بزيادة الإنفاق الدفاعي بصورة كبيرة يرجع إلى قناعة كل دولة.

وقال ميرتس، للصحفيين اليوم الأربعاء قبل المشاورات في قمة الناتو في لاهاي: "أريد أن أقول بصراحة أننا لا نتخذ القرارات من أجل تقديم خدمة لأي أحد".

وأضاف: "نحن نتخذ هذه القرارات بناء على إدراكنا وقناعتنا بأن الناتو بأكمله- وهذا ينطبق قبل كل شيء على الجزء الأوروبي من الناتو- يتعين أن يبذل المزيد خلال الأعوام المقبلة لتأمين قدراته الدفاعية".

ومن المقرر أن يوافق قادة الناتو رسميا على زيادة كبيرة للإنفاق الدفاعي والنفقات المتعلقة به بما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج الاقتصادي، وهي الخطوة التي تعود بصورة كبيرة إلى دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحلفاء لإنفاق المزيد.