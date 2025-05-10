الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 60 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف سلاح الجو لـ60 هدفا تابعا لحركات المقاومة الفلسطينية بمختلف أنحاء قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد الجماعات المسلحة الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، وقيادة المنطقة الجنوبية، وجهاز الأمن العام «الشاباك».

وادعى أن «قوات فرقة 252 - التي تعمل في شمال قطاع غزة - حيّدت أمس (الجمعة) مسلحين اثنين اقتربا من القوات وشكّلا تهديدًا مباشرًا لها».

ووفقًا لمزاعمه، «استهدفت قوات فرقة 36 في منطقة رفح ومحور موراج، مبنى مفخخًا كان بداخله عدد من المخربين الذين شكّلوا خطرًا على القوات».

وأشار إلى أن «قوات فرقة غزة (143) تواصل عملياتها في جنوب القطاع، ودمرت أمس (الجمعة) بنى تحتية إرهابية فوق الأرض وتحتها»، بحسب ادعاءاته.