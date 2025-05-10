باكستان تنفي الاتهام الهندي: لم تحدث أي انتهاكات لوقف إطلاق النار

نفت باكستان، ما نُسب إليها بشأن خرق وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الإعلام الباكستاني قوله إنه لم تحدث أي انتهاكات لوقف إطلاق النار حتى الآن.

وكان وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، قد صرح بأن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار المتفق عليه اليوم.

وقال الوزبر الهندي إن قواتهم المسلحة بدأت الرد على الهجوم الباكستاني.

وأوضح أن بلاده تدعو باكستان إلى وقف الانتهاك، موضحًا أن تعليمات صدرت للقوات المسلحة بالتعامل بقوة مع الانتهاكات على طول الحدود.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، عبر منشور على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق بين الهند وباكستان لوقف الاشتباكات والعمليات العسكرية.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، اتفاق الهند وباكستان على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار».

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 أبريل الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم "جامو وكشمير" الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.